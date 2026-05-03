Exatlón México: ¿Quién fue el eliminado este domingo 3 de mayo?

En la emisión de este domingo 3 de mayo de 2026, la competencia en las tierras de República Dominicana se tornó sumamente intensa al enfrentar a los hombres en un duelo decisivo por la permanencia. Exatlón México ha perdido a otro participante, y este era un integrante del equipo rojo.

La jornada comenzó con una tensa Batalla por la Supervivencia. Aunque el equipo azul llegó debilitado tras la reciente salida de Valery Carranza la semana anterior, lograron concentrarse para poner en riesgo a los rojos y llevándolos al Duelo de Eliminación; momento que fue de alta tensión.

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¿Quién fue el eliminado de este domingo 3 de mayo?

El integrante que se despidió de la competencia este domingo fue Benyamin Saracho, representante del Equipo Rojo. A pesar de ser uno de los competidores que mostró destellos de gran habilidad a lo largo de la temporada, no logró superar el Duelo de Eliminación final, convirtiéndose en el eliminado número 29 de esta edición.

Conocido como “Speed Galgo”, se enfrentó a un circuito de alta exigencia física y puntería. Al final, los nervios y la precisión le jugaron una mala pasada frente a sus contrincantes, lo que resultó en la pérdida de sus créditos de vida; y por ende, en su salida de la competencia.

¿Qué aprendizaje se lleva Benyamin de #ExatlónMéxico? 🥹🙌 Con estas palabras, el 'Speed Galgo' se despide de la temporada donde demostró mucho, y se quedó a un paso de la gran final. 🔴🏃🏻‍♂️



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Con la salida de Benjamín, el equipo rojo pierde una pieza importante justo cuando la competencia entra en su recta final. Los azules, por su parte, logran un respiro vital que equilibra un poco más la balanza de cara a las próximas semanas de eliminación, donde la presión por llegar a la "Gran Final" aumenta exponencialmente.

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