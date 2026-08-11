Accidente en Tulum: Señalan a autobús de ADO de chocar contra un automóvil

Un autobús de pasajeros de ADO fue señalado por autoridades de Tránsito como responsable de un accidente ocurrido en la intersección de la avenida Kukulkán con Sagitario Poniente, luego de realizar una maniobra de giro y cortarle la circulación a un automóvil Volkswagen Vento que avanzaba con preferencia. El percance dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la noche de ayer, el autobús, identificado con el número económico 1418, circulaba sobre la avenida Kukulkán y, al llegar a Sagitario Poniente, su conductor comenzó una maniobra para dar vuelta a la izquierda e ingresar a esta vialidad.

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Al efectuar el giro, la unidad de transporte invadió la trayectoria de un Volkswagen Vento rojo, con placas URV-814-P del estado de Quintana Roo, cuyo conductor continuaba sobre la vía con preferencia de paso. Ante la cercanía del autobús, el automovilista no logró detener completamente su marcha y terminó impactándose de frente contra el costado derecho de la pesada unidad.

Aunque algunos testigos señalaron inicialmente que el conductor del automóvil presuntamente presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas, esta situación no modificó la mecánica establecida por los agentes que atendieron el accidente. Conforme a la valoración realizada en el sitio, el autobús habría provocado el percance al efectuar el giro sin ceder el paso al vehículo que circulaba con preferencia.

El impacto ocasionó daños principalmente en la parte frontal del Volkswagen, mientras que el autobús presentó afectaciones en uno de sus costados. Pese a lo aparatoso de la colisión, no se reportaron pasajeros ni conductores lesionados, por lo que no fue necesario realizar traslados a algún hospital.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al cruce de Kukulkán y Sagitario Poniente para tomar conocimiento del accidente, realizar las diligencias correspondientes y controlar la circulación mientras permanecían las unidades involucradas en el lugar.

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Tras revisar la posición de los vehículos y las circunstancias en las que ocurrió el choque, Tránsito determinó que el conductor del autobús fue el responsable del percance, debido a que realizó la maniobra de vuelta e interfirió en la trayectoria del Vento, que circulaba con preferencia.

El caso quedó en manos de las autoridades viales para completar el procedimiento correspondiente y establecer la reparación de los daños materiales ocasionados por el accidente.