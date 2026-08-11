Hallan un cuerpo con impactos de bala en camino de terracería de la SM 254 de Cancún

Un camino de terracería en la Supermanzana 254 fue utilizado para cometer la ejecución de un hombre, quien recibió tres disparos, sin que se conozca el móvil del crimen. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyeron el levantamiento del cadáver y de los indicios en el transcurso de la madrugada de este martes.

Las corporaciones policíacas recibieron el reporte inicial de que había una persona tirada en esa zona deshabitada, ubicada entre las avenidas Hacienda Villamar y la avenida Galaxias del Sol. Los policías municipales que confirmaron el hallazgo del cuerpo poco antes de la medianoche del lunes y reportaron que presentaba impactos de bala en el rostro.

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En los primeros minutos de la madrugada, los peritos de la FGE iniciaron el procesamiento de la escena del crimen y localizaron tres casquillos, como evidencia de igual número de disparos. Durante la intervención de las autoridades, el ahora occiso no fue identificado.

Algunas características físicas proporcionadas en el lugar señalan que era de tez morena, de complexión delgada, de estatura media y de cabello largo y ondulado.

La víctima presentó impactos de bala en la boca con salida en el lado izquierdo de la cabeza, en el área del tórax y en el abdomen. Las primeras investigaciones señalaron que sus agresores lo llevaron hasta ese lugar en algún vehículo para posteriormente privarlo de la vida a balazos.