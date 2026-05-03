Kimi Antonelli gana el GP de Miami de Fórmula 1, su tercer triunfo seguido

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afianzó su liderato de la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami, su tercera victoria seguida, mientras el argentino Franco Colapinto igualó su mejor resultado con un octavo puesto.

Antonelli, de 19 años, superó a los McLaren del británico Lando Norris, vigente campeón, y del australiano Oscar Piastri en una carrera que finalmente no se vio afectada por la lluvia.

Además de ser el líder más joven de la historia de F1, Antonelli es ahora el primer piloto en conquistar los tres primeros Grandes Premios en los que partió desde la pole position.

"Esto es solo el principio. El camino aún es largo, pero estamos trabajando muy duro. El equipo está haciendo un trabajo increíble", afirmó la joya de Bolonia.

En Miami, frente a invitados de excepción como Lionel Messi, la Fórmula 1 reanudó actividades tras un mes de parón por la guerra en Oriente Medio, que causó la cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudita.

La categoría estrenó también una serie de modificaciones al polémico reglamento técnico de esta temporada y sus nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico.

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Pese a los ajustes, Mercedes volvió a cantar victoria en la cuarta cita del calendario, después de las victorias de George Russell en Australia y las de Antonelli en China y Japón.

El italiano, que tropezó el sábado en un esprint ganado por Norris, se resarció el domingo en una prueba en la que no se cumplió la amenaza de fuertes tormentas, que hubieran deparado una pugna más imprevisible.

Remontada de Verstappen

Con tres horas de adelanto, para evitar el pronóstico de lluvias, la acción arrancó con una salida que se le volvió a atragantar a Antonelli, superado primero por Charles Leclerc (Ferrari) y después por Norris.

El británico, que peleaba por reactivar su flojo inicio de año, mandó hasta una parada en boxes junto a Antonelli en el ecuador de la carrera de la que el italiano salió por delante.

Norris apretó a Antonelli hasta colocarse a menos de un segundo de distancia con una veintena de giros por delante.

Pero el joven italiano resistió el mano a mano hasta imponerse a Norris por 3.264 segundos y celebrar un triunfo con el que toma una distancia de 20 puntos en la clasificación del Mundial de Pilotos ante su compañero Russell, que concluyó en cuarto lugar.

En la quinta plaza finalizó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que vivió otra cáotica carrera.

El tetracampeón mundial, que sigue sin pisar el podio este año, perdió su segunda posición en la parrilla con un trompo en la salida y llegó a caer hasta el decimosexto lugar.

The Drivers' Standings are IN, and there's some moves in the right direction for Norris and Verstappen! 📊



Here's where things stand after a chaotic Miami Grand Prix... ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BGwta3KsOp — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

La espectacular remontada de Mad Max le permitió incluso liderar la prueba brevemente, antes de ser superado por Antonelli, y ser después uno de los pilotos que rebasaron a Leclerc en una llegada observada con lupa por los comisarios.

Messi le trae suerte a Colapinto

Por detrás de esa pugna, Franco Colapinto completó el mejor fin de semana de su carrera frente a la afición argentina de Miami, un circuito donde nunca había competido.

El argentino finalizó en el octavo lugar, mismo resultado del esprint del sábado y el mejor de su carrera junto al logrado en Azerbaiyán en 2024 cuando corría para el equipo Williams.

"Muy feliz por el resultado, por el esfuerzo del equipo que hicieron para traer un auto tan competitivo después de Japón", declaró.

Colapinto, que sumó cuatro puntos, volvió a hacer vibrar a los seguidores albicelestes unos días después de reunir a más de medio millón de personas en una exhibición en su país.

"Hace una semana estábamos en las calles de Buenos Aires haciendo un par de trompos. Lo disfruté mucho y ahora disfrutamos de los puntos y un fin de realmente muy positivo. Contento y vamos por más", afirmó.

Antes de subir a su Alpine, Colapinto charló y se abrazó con su ídolo Lionel Messi, quien acudió a disfrutar por primera vez de este Gran Premio junto a su familia.

Waving the chequered flag at the end of the Grand Prix! 🏁



That honour went to sporting legend Rafa Nadal in Miami 🤩#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/PPnC29beiY — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Además del capitán del Inter Miami, también visitaron el circuito otras figuras del deporte como los españoles Rafael Nadal y Jon Rahm.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en el duodécimo lugar y el mexicano Sergio Pérez en el decimosexto en el debut de la escudería Cadillac en territorio estadounidense.

"Sinceramente esperaba más de este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta. Creo que estoy manejando a un gran nivel", afirmó Checo Pérez.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron en el noveno y decimoquinto puesto.