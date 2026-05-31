Arrasa Campeche con 18 medallas en levantamiento de pesas durante Olimpiada Nacional 2026

La selección campechana que participó en la Olimpiada Nacional en Levantamiento de Pesas, en la rama varonil, arrasó con su cosecha de medallas durante su presentación en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, Nayarit, tras conquistar 18 nuevas preseas: tres de oro, ocho de plata y siete de bronce.

Durante la participación de Campeche en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2026, los ocho jóvenes atletas disputaron una gran batalla con el resto de las entidades, siendo el primero el multimedallista José Poox, quien se despide de estas competencias nacionales, no sin antes colgarse un oro y dos platas, cerrando así un ciclo de más de 10 años dando todo para la entidad en estas competencias.

La segunda medalla de oro fue para Manuel García en la categoría Sub-17, en Envión con 139 kilos, mientras que Ian Garduño se colgó tres más, un oro, una plata y una de bronce, en la Sub-15 de los 52 kilogramos, misma competencia donde Ángel Pérez se quedó con dos platas y una de bronce.

Noticia Destacada Toluca campeón de Concacaf 2026: vence a Tigres en penales y asegura boleto al Mundial de Clubes

Asimismo, el joven Rodrigo Torres se apropió de una presea de bronce en la categoría Sub-23, mientras que Gerardo Torres logró una plata y un bronce; por su parte, el talentoso Bayron Chi logró marcar su propio récord al adueñarse de una medalla de bronce y dos de plata en la categoría de Sub-15, donde también Ethan Garduño se quedó con dos de bronce en la misma división.

Con estas adquisiciones, Campeche sobresale en el séptimo lugar a nivel nacional dentro de esta disciplina, sumando un total de 29 medallas: ocho oros, 11 platas y 10 bronces, hasta el momento.