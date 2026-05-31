Fallece mujer dentro del baño de una terminal de autobuses en Campeche

La tarde de este domingo se vio ensombrecida con el lamentable fallecimiento de una mujer de 53 años identificada con las iniciales L. P. C. dentro de los baños de la Terminal de Autobuses del Sur, localizada sobre la avenida Gobernadores por calle 45, derivado a un presunto malestar sufrido minutos antes de viajar.

De acuerdo con el reporte inicial, la mujer se encontraba a la espera de la llegada de su autobús en una sala de la terminal, cuando repentinamente comenzó a sentir un malestar físico que, de manera inconsciente, la hizo dirigirse al baño, alertando a otros pasajeros que rápidamente dieron aviso al número de emergencias.

Sin embargo, pese a la pronta llegada de la ambulancia al lugar, lamentablemente los paramédicos no pudieron hacer nada más que confirmar el deceso de la fémina quien se desvaneció en el interior del baño de damas del edificio, por lo que se avisó a las autoridades estatales, llegando varias patrullas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), así como personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para encargarse de retirar el cuerpo.

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Durante las diligencias, el sitio fue despejado y acordonado por el pasillo de los baños para poder retirar el cuerpo de la mujer sin interrupciones por otros pasajeros, por lo que el edificio de la terminal fue cerrado parcialmente haciendo que la zona de abordaje pase a un costado de la calle.

Finalmente, por medio de un comunicado oficial emitido por la misma SPSC, se confirmó que la fémina contaba con antecedentes de enfermedades cardiacas y pulmonares, siendo esa la razón preliminar de su repentino deceso.