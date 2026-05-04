Grupo Frontera le cantan serenata a pareja que estaba peleando en la playa

Una de las agrupaciones más queridas del regional mexicano, causó sensación entre el público, ya que Grupo Frontera protagonizó un momento muy especial para una pareja que se encontraba en la playa.

Se sabe que esta situación llegó en el mejor momento, pues la pareja se encontraba en medio de una discusión, cerca de donde estaban los cantantes.

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Grupo Frontera regala serenata a pareja que peleaba

Esta situación no fue ignorada por los músicos, quienes decidieron intervenir con una serenata, la cual cambió la situación de manera inmediata y todo terminó de la mejor forma.

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Por medio de redes sociales, el momento comenzó a circular, en el video se puede observar como uno de los integrantes se percata de esta situación y cuando se acercaron platicaron con el hombre, quien aceptó que se le dedicara una canción a su pareja. Cuando la mujer los reconoció, no pudo contener su emoción y rompió en llanto.

Cabe mencionar que este detalle que hizo Grupo Frontera, cautivo y logró que la pareja se reconciliara y pudiera disfrutar de su amor, el momento fue tan especial para los cantantes que lo publicaron en sus redes sociales.

Recordemos que, Grupo Frontera está pasando un gran momento, pues su tema ‘Un Solo Corazón’, fue elegido como la canción de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

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