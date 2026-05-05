Novia de Cristian Castro es hospitalizada; ¿cuál es su estado de salud?

La actual pareja de Cristian Castro, Victoria Kühne, fue hospitalizada de emergencia. La noticia fue dada por medio de las redes sociales de la misma regiomontana en donde compartió fotografías desde el hospital, generando preocupación entre sus cientos de seguidores.

Debido a la sorpresa que generó la hospitalización de la productora musical, varios usuarios de redes sociales se han cuestionado cuál es el estado de salud de Victoria. Ante esto; la regiomontana detalló la situación que vivió en el hospital y cómo se encuentra tras haber sido intervenida.

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¿Cuál es el estado de salud de la novia de Cristian Castro?

Victoria Kühne, la actual pareja de Cristian Castro fue hospitalizada de emergencia debido a un cuadro severo de apendicitis. El reporte médico indica que la regiomontana fue sometida con éxito a una cirugía para tratar la inflamación del apéndice, saliendo sana de la intervención.

Aunque la situación inicial fue alarmante por la rapidez con la que se presentaron los síntomas, se informa que la intervención no tuvo complicaciones y la empresaria se encuentra actualmente en fase de recuperación, bajo observación para asegurar que no existan infecciones postoperatorias.

Cabe mencionar que este incidente ocurre apenas semanas después de que el romance fuera oficializado y recibiera el visto bueno de Verónica Castro. Victoria Kühne, quien es una reconocida empresaria y ganadora del Grammy, deberá guardar reposo absoluto durante los próximos días antes de retomar sus actividades en la industria musical.

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