Alejandra Guzmán rompe el silencio y revela el destino final del cuadro que Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal

Desde el fallecimiento de Silvia Pinal, mucho se comentó sobre el testamento de la actriz, principalmente un cuadro que le pintó Diego Rivera, el cual ha sido valuado en millones de pesos y ha despertado el interés de sus fans, quienes se preguntan qué pasó con dicha obra de arte.

En medio de todas las dudas, Alejandra Guzmán decidió compartir una fotografía en donde habría revelado quién fue el hijo afortunado que se quedó con el cuadro de Silvia Pinal, leyenda del cine y la televisión en México.

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¿Qué pasó con el cuadro que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal?

Hace poco, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Guzmán compartió su nuevo sencillo musical "Los que nos quedamos", dedicado a la primera actriz, Silvia Pinal.

"Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026"

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En la imagen se puede observar a la cantante parada viendo el tan famoso cuadro de Diego Rivera, algo que muchos usuarios interpretaron como que ella fue la persona la que se quedó la valiosa obra de arte.

En repetidas ocasiones, Silvia Pinal en vida, aseguró que el cuadro se quedaría con Alejandra Guzmán, pero tras la muerte de la actriz, se reveló que podría ser donada, aunque también se manejó la versión de una disputa entre los herederos.

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