Apagones desatan protesta al Oriente de Mérida: familias exigen respuesta urgente de la CFE

El hartazgo por los constantes apagones llevó a habitantes de Pacabtún y Fidel Velázquez a tomar las calles del oriente de Mérida, donde este miércoles realizaron un cierre vial en las inmediaciones del parque “La Tortuga” para exigir que se restablezca de manera estable el servicio de energía eléctrica.

La protesta se registró sobre la calle 51 por 46, donde vecinos colocaron obstáculos e impidieron el paso de vehículos como medida de presión ante las fallas que, aseguran, se han repetido durante las últimas dos semanas sin que exista una solución definitiva.

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Los afectados señalaron que los cortes de energía no solo duran varias horas, sino que se han vuelto recurrentes, provocando daños en aparatos eléctricos, afectaciones en comercios y dificultades para soportar las altas temperaturas que se viven actualmente en la capital yucateca.

Según explicaron, uno de los principales problemas en la zona es un transformador antiguo que desde hace años opera con sobrecarga.

Aunque trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han acudido en distintas ocasiones, los vecinos afirman que únicamente realizan reparaciones provisionales que no resuelven las deficiencias del sistema.

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Durante la manifestación, familias enteras salieron a la calle para denunciar que la situación afecta especialmente a adultos mayores y personas enfermas que dependen de ventiladores, refrigeración para medicamentos y otros equipos eléctricos indispensables.

Las quejas también comenzaron a extenderse a colonias cercanas, donde usuarios reportaron bajas de voltaje y apagones intermitentes a través de redes sociales.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las movilizaciones si no reciben atención inmediata, e incluso no descartaron ampliar los bloqueos a otras vialidades del sector oriente de Mérida en los próximos días.