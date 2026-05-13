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Yucatán alcanza el oro en la disciplina de remo en la Olimpiada Nacional 2026

La yucateca Ana Rodríguez obtuvo su segunda medalla en remo, la cual colgó en el podium.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

13 de may de 2026

1 min

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Ana Isabella Rodríguez del Sol obtuvo el oro en la Olimpiada Nacional 2026
Ana Isabella Rodríguez del Sol obtuvo el oro en la Olimpiada Nacional 2026 / Marco Sánchez

La remera Ana Isabella Rodríguez del Sol se colgó la medalla de oro para Yucatán en la disciplina de remo de la Olimpiada Nacional 2026 que se realiza en la Pista Internacional de Progreso.

La joven se impuso en la prueba de par de remo corto femeninil, categoría Sub17, en la distancia de mil 500 metros donde tuvo fuerza para remontar a Puebla y subirse a lo más alto del podium.

Esta fue la segunda presea que obtiene Ana Isabella, la primera fue bronce en dos pares de remos largos mil 500 metros junto con Anyelina de los Santos Uzcanga.

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