Yucatán alcanza el oro en la disciplina de remo en la Olimpiada Nacional 2026

La remera Ana Isabella Rodríguez del Sol se colgó la medalla de oro para Yucatán en la disciplina de remo de la Olimpiada Nacional 2026 que se realiza en la Pista Internacional de Progreso.

La joven se impuso en la prueba de par de remo corto femeninil, categoría Sub17, en la distancia de mil 500 metros donde tuvo fuerza para remontar a Puebla y subirse a lo más alto del podium.

Esta fue la segunda presea que obtiene Ana Isabella, la primera fue bronce en dos pares de remos largos mil 500 metros junto con Anyelina de los Santos Uzcanga.