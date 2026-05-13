Ataque armado frente a Fiscalía de Guerrero deja un muerto y un herido en Chilpancingo

Un ataque armado registrado este miércoles frente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero dejó como saldo una persona muerta y una más herida sobre el bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, un hombre armado se acercó a un joven que viajaba en una motoneta roja y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue identificada como Luis César “N”, de entre 25 y 30 años de edad.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:15 horas, aproximadamente 500 metros antes de llegar al plantel 134 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

Chofer de tráiler resulta herido durante agresión

Además del joven asesinado, un chofer de tráiler que se encontraba cerca del lugar resultó herido durante la agresión. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

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La zona fue acordonada tras el ataque, mientras cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad acudieron para atender la situación y resguardar el área.

Fiscalía de Guerrero inicia diligencias

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación por el ataque armado.

En el lugar fueron localizados al menos 10 casquillos sobre la carretera, los cuales fueron integrados como parte de los indicios.

🏍️ #Seguridad || Sujetos a bordo de una motocicleta se vieron involucrados en una balacera frente a las oficinas de la Fiscalía en Chilpancingo. La zona presenta resguardo policial tras confirmarse el deceso de una persona en el lugar.

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El hecho ocurre en un contexto de violencia en distintas regiones de Guerrero, donde autoridades estatales y federales han reforzado operativos de seguridad durante los últimos días.

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