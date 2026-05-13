Sumidero del Poliforum se convierte en foco de infección en Escárcega

En un foco de infección se ha convertido el sumidero del Poliforum de la ciudad, ubicado sobre la calle 24 entre 29 y 31 de la colonia Centro, debido a que constantemente se rebosa y empieza el escurrimiento con fétidos olores que llegan hasta las viviendas y negocios cercanos, causando malestar a las personas que acuden al mercado público municipal José del Carmen González Salazar. Es necesario que las autoridades municipales den una solución a este problema, declaró el ciudadano David Romero Castillo.

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En varias ocasiones desde hace años se ha reportado al Ayuntamiento este problema del sumidero del Poliforum, que al parecer tiene poca capacidad de recepción de residuos. El escurrimiento alcanza varios metros y llega hasta las puertas de los negocios cercanos, generando contaminación y afectando principalmente a los comercios de comida, lo que provoca pérdidas económicas.

La situación también afecta a las personas que viven cerca, pues los fétidos olores llegan hasta el interior de sus casas, volviéndose insoportable y con riesgo de causar infecciones.

Además, representa un problema para quienes acuden al mercado José del Carmen González Salazar, ya que deben transitar por donde se ubica el sumidero, incluso sobre las aguas residuales, soportando los malos olores. Ante esta situación, hacen un llamado a la Dirección de Servicios Públicos para que se realice el desazolve del sumidero y deje de provocar escurrimientos y contaminación ambiental, que podría derivar en enfermedades gastrointestinales u otras.