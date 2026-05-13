Síguenos

Última hora

Campeche

Vigilarán casas de empeño a partir de septiembre con nueva ley aprobada por el Congreso

Deportes

Selección yucateca Sub-15 sueña con levantar el campeonato nacional

Se informó que esta será la primera selección de cuatro que estarán viajando esta semana.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

13 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Yucatán femenil se declara listo para pelear el título nacional
Yucatán femenil se declara listo para pelear el título nacional / Marco Sánchez

La selección yucateca 15 años y menores de futbol femenil se dice lista para buscar la corona en el Campeonato Nacional que se realizará del 19 al 24 de mayo en Puebla.

El equipo conformado por jugadoras de los clubes Gavilanes, Rayos, Itzaes y Soccer llevan más de un año en preparación para llegar lo mejor preparadas para este compromiso donde el sueño es ser campeonas.

Ana Isabella Rodríguez del Sol obtuvo el oro en la Olimpiada Nacional 2026

Noticia Destacada

Yucatán alcanza el oro en la disciplina de remo en la Olimpiada Nacional 2026

“Somos un grupo muy unido, nos hemos hecho amigas pero también somos muy competitivas, todas luchamos por ser titulares, esto hace que tengamos el mismo objetivo, avanzar la fase de grupos y luego meternos a la final”, señaló al POR ESTO! la capitana de la selección, Celeste Basto.

Yucatán presume a sus invictos: Garrido y Acosta pelearán en el Siglo XXI

Noticia Destacada

Talento yucateco sube al ring: Daniel Garrido y Russell Acosta lideran “Camino a la Cima” en Mérida

Se informó que esta será la primera selección de cuatro que estarán viajando esta semana a diversos eventos nacionales, las otras son una más de la rama femenil y dos de la varonil.

Te puede interesar