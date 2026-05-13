Selección yucateca Sub-15 sueña con levantar el campeonato nacional

La selección yucateca 15 años y menores de futbol femenil se dice lista para buscar la corona en el Campeonato Nacional que se realizará del 19 al 24 de mayo en Puebla.

El equipo conformado por jugadoras de los clubes Gavilanes, Rayos, Itzaes y Soccer llevan más de un año en preparación para llegar lo mejor preparadas para este compromiso donde el sueño es ser campeonas.

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“Somos un grupo muy unido, nos hemos hecho amigas pero también somos muy competitivas, todas luchamos por ser titulares, esto hace que tengamos el mismo objetivo, avanzar la fase de grupos y luego meternos a la final”, señaló al POR ESTO! la capitana de la selección, Celeste Basto.

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Se informó que esta será la primera selección de cuatro que estarán viajando esta semana a diversos eventos nacionales, las otras son una más de la rama femenil y dos de la varonil.