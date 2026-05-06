Luis Antonio López "El mimoso" confirma su retiro de los escenarios y la razón

La música regional mexicana despide a una de sus grandes estrellas, pues Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, decidió anunciar su retiro, situación que ha tomado por sorpresa a sus fans. La noticia fue revelada ante los medios de comunicación y en una de sus últimas presentaciones.

Recordemos que, se presentó en el Foro de las Estrellas en la Feria Internacional de San Marcos, donde habló con la prensa revelando que iba a dejar los escenarios muy poco, asegurando que necesita tiempo para él y su familia.

“Me queda poco tiempo en los escenarios y la gente se sorprende, pero yo ya tomé la decisión de retirarme de los escenarios y lo mío va con toda la seriedad y toda la humildad, llevó más de 33 años en la música y como digo quiero ser una persona normal, quiero viajar, quiero disfrutar con mi hijo, a veces es difícil cuando te subes a un avión a viajar, luego a un escenario y tantas y tantas horas”

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¿“El Mimoso” va a dejar la música para siempre?

Aunque sí detalló que esto solo será un retiro de los escenarios, pero no dejará de hacer música.

“Eso no quiere decir que si yo me retiro de los escenarios, me retiro de la música, yo solamente me retiro de los escenarios, pero seguiré haciendo música”

Además, ya tiene planeado como se despedirá del público, por lo que realizará una gira para darles las gracias a su público, el cual lo ha acompañado durante años.

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“En mi retiro, estamos planeando bien, vamos a hacer una última gira, va a ser de 2 años, llevo 33 años en la música, imagínate cuánta gente ama mi música, y quiere mi música en su ciudad, entonces cómo que irme de la noche a la mañana sería grosero y no valorar el cariño que el público me tiene y yo entré por la puerta grande y por la puerta grande salgo”.

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