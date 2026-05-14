Aparatosa volcadura paraliza el tráfico entre Puerto Morelos y Cancún

Una volcadura registrada la mañana de este jueves sobre la carretera federal 307, a la altura del puente peatonal por Villas Morelos 2, en Puerto Morelos, provocó tráfico lento en dirección hacia Cancún y movilizó a cuerpos de emergencia y rescate que acudieron para atender el accidente y retirar la unidad siniestrada de la vía federal.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta terminó volcada sobre el camellón central luego del percance ocurrido en el tramo Puerto Morelos-Cancún.

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Tras el accidente, autoridades acordonaron parcialmente la zona mientras paramédicos brindaban atención en el lugar y personal de apoyo realizaba maniobras para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por el área.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el número de personas lesionadas derivado de la volcadura. Sin embargo, de manera preliminar se reportó a una persona presuntamente herida, quien fue valorada por paramédicos a bordo de una ambulancia para determinar si requería traslado a un hospital.

El incidente ocasionó afectaciones a la circulación vehicular debido a que uno de los carriles permaneció parcialmente cerrado mientras se desarrollaban las labores para retirar la camioneta volcada.

Conductores que transitaban desde Cancún con dirección hacia Puerto Morelos y Playa del Carmen reportaron avance lento en la zona del accidente. Elementos de emergencia, rescate y autoridades de seguridad permanecieron en el sitio para coordinar las maniobras y mantener el flujo vehicular, mientras continuaban los trabajos correspondientes sobre la carretera federal 307.

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Hasta ahora se desconocen las causas oficiales que originaron la volcadura. No obstante, de manera preliminar comenzó a circular la versión de que el conductor habría intentado evitar atropellar a una persona que presuntamente cruzó por debajo del puente peatonal, lo que derivó en la pérdida de control de la unidad y posteriormente en el accidente.

Esta información no está confirmada oficialmente por las autoridades.

La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras concluían las labores de atención y retiro del vehículo involucrado en el percance.