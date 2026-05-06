Majo Aguilar señala que existe un distanciamiento con Ángela Aguilar 

La relación entre las primas Majo y Ángela Aguilar continúa siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo mexicano. Recientemente, Majo Aguilar ha vuelto a abordar los rumores de una supuesta rivalidad, aclarando la naturaleza de su actual relación con la esposa de Christian Nodal.

Fue en redes sociales en donde se viralizó los comentarios de Majo, en donde explicó que hay un distanciamiento con su prima, un hecho que ha sorprendido a los seguidores de ambas artistas. Sin embargo; la cantante decidió explicar la razón detrás de esto y aseguró que no es por algún problema entre ellas.

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Majo Aguilar explica el distanciamiento con Ángela

Majo Aguilar ha sido enfática al señalar que, si bien existe un distanciamiento físico y comunicativo, este no nace de un conflicto de odio o una pelea específica. En declaraciones recientes, la cantante explicó que "cada quien está en sus cosas" y que la vida las ha llevado por rumbos distintos.

Reconoció que, aunque de niñas eran sumamente unidas y compartían navidades y juegos, hoy en día la frecuencia de su contacto es mínima debido a sus agendas y prioridades personales. Majo ha expresado su cansancio ante la narrativa mediática que busca enfrentarlas y afirma que admira la carrera de Ángela.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre si cantaría el "Ave María" en la ceremonia, Majo calificó la pregunta como fuera de lugar y reiteró que no forma parte de la lista de asistentes. Esta exclusión ha alimentado las teorías de los fans sobre una fractura más profunda, aunque Majo insiste en que respeta la privacidad de su prima.

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