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Poncho de Nigris le manda un emotivo mensaje a su hija Ivanna por su cumpleaños

El empresario aseguró que lamenta no poder formar parte de la vida de su hija con quien siempre ha tenido una relación complicada.

Por Redacción Por Esto!

6 de may de 2026

1 min

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Poncho de Nigris le manda un emotivo mensaje a su hija Ivanna por su cumpleaños
Poncho de Nigris le manda un emotivo mensaje a su hija Ivanna por su cumpleaños / Facebook:Poncho De Nigris

El día de ayer, 5 de mayo, todo apuntaba a ser un día lleno de alegría y emoción, pero las cosas no salieron de la mejor forma para Poncho de Nigris, quien por medio de su cuenta oficial de X, abrió su corazón para mandarle un mensaje a Ivanna, su primera hija.

Recordemos que la relación del famoso con su hija no ha sido la mejor, pues tienen muchos años distanciados y no parecen poder llegar a un acuerdo para acercarse.

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Poncho de Nigris manda emotivo mensaje a su hija

En la publicación que hizo Poncho de Nigris, el influencer habló sobre los problemas y el distanciamiento, sin dejar pasar el cumpleaños 16 de la joven.

"Por problemas de adultos, no puedo comunicarme contigo, me encantaría verte y abrazarte... ¡Comunícate conmigo! Me duele mi corazón. Te amo"

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Además, Poncho de Nigris aseguró que el conflicto con la madre de su hija, Lucy Garza, no pasa por su mejor momento, aunque eso no cambia para nada los sentimientos que tiene por la joven.

"Ivanna, te quiero y te amo con todo mi corazón. Siempre estaré ahí para ti, en las buenas y en las malas"

Hace un tiempo, tuvieron una polémica por la fiesta de 15 años de Ivanna, pues la madre de la joven buscaba hacer una celebración en grande, Poncho de Nigris se negó, asegurando que prefería algo más privado.

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