Detectan irregularidades en venta de alimentos y clausuran establecimientos en Ciudad del Carmen

En lo que va de 2026, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Carmen (COPRISCAM) ha realizado cuatro clausuras a establecimientos que venden alimentos, pues se han detectado malas prácticas de higiene, procedimientos comunes que ponen en peligro la inocuidad de la comida o bebidas que consume la población, así lo reveló Jorge Damas Pech, coordinador número tres de la dependencia, al indicar que para evitar peligros mantienen muestreos y análisis en coordinación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública para verificar la calidad de los productos.

En el marco de la Cuarta Semana Nacional Contra Riesgos Sanitarios, personal de la Coordinación Regional número 3 de Carmen informó que, desde el 11 al 16 de mayo, se realizan visitas a mercados, rastros y establecimientos dedicados a la venta y manejo de alimentos, bebidas y otros productos, con el objetivo de fomentar buenas prácticas sanitarias y prevenir riesgos a la salud. Asimismo, hay actividades de limpieza y verificación sanitaria en distintos puntos del municipio.

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Durante la recolección de basura en coordinación con trabajadores del mercado Alonso Felipe de Andrade y el Sindicato de Matarifes en Playa Norte, el funcionario mencionó que los riesgos sanitarios surgen desde el primer momento en que alguien manipula de forma inadecuada productos de consumo alimenticio. Explicó que estos se potencializan más en esta temporada debido a las altas temperaturas, cuando con mayor facilidad se presenta la descomposición de alimentos.

Al respecto, mencionó que en lo que va del año han sido clausurados cuatro establecimientos dedicados a la venta de alimentos por incumplir normas sanitarias, aunque posteriormente fueron reabiertos tras corregir irregularidades. Reconoció que para corroborar lo obtenido durante la verificación, se mantienen muestreos y análisis en coordinación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Damas Pech destacó que hasta el momento se mantiene saldo blanco en las muestras analizadas; sin embargo, reconoció que las principales anomalías detectadas suelen estar relacionadas con malas prácticas de higiene y deficiencias en infraestructura. Detalló que muchas veces las personas reinciden en no acatar medidas como lavarse las manos, usar cubrebocas o malla para el cabello, lo cual detona contaminación de alimentos o bebidas, arriesgando a cientos de consumidores.