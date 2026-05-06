¿Quién fue la actriz Xóchitl Vigil y de qué murió?

Lamentablemente, el pasado 4 de mayo, se confirmó el fallecimiento de la actriz Xóchitl Vigil, quien formó parte de varios proyectos en la televisión, siendo uno de los más recordados la telenovela ‘Rebelde’, la cual marcó a toda una generación siendo un éxito internacional.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, Margarita Batiz, cantante y amiga de la actriz, compartió un emotivo mensaje para darle el último adiós a Xóchitl Vigil, quien también fuera esposa de César Bono.

Noticia Destacada ¿Murió Ricardo Fastlicht, integrante de “Me Caigo de Risa”? Comediante desmiente rumores

¿Quién fue la actriz Xóchitl Vigil?

Tras esta noticia, varios colegas que compartieron el set de grabación con Xóchitl Vigil, la recordaron. Sin embargo, fue la empresa Univisión, la encargada de anunciar que la actriz perdió la vida a los 74 años, mencionando que fue la encargada de darle vida al papel de "Rosa Fernández", mamá de "Lupita" (Maite Perroni) en ‘Rebelde’.

Pero no solo su participación en este proyecto fue importante, también tuvo la oportunidad de formar parte de producciones como "Hogar dulce hogar", "Clase 406" y "Mujer, casos de la vida real".

Noticia Destacada ¿Roger González murió a los 45 años?

Cabe mencionar que hasta el momento, no se saben más detalles sobre las causas del fallecimiento, solo que su exesposo César Bono y Margarita Batiz, lamentaron la pérdida.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal