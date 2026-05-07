FBI desmantela red de tráfico de drogas en Kansas City con presuntos vínculos con México

Integrante de El Recodo denuncia la desaparición de su sobrino desde el pasado 30 de abril

El cantante pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales para localizar a su sobrino desaparecido.

Por Redacción Por Esto!

7 de may de 2026

Durante las últimas horas, el vocalista de "Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga", Ricky Yocupicio, compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje sobre su vida familiar y solicitando el apoyo de sus miles de seguidores en redes sociales.

De acuerdo con lo que compartió el cantante, su sobrino llamado Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, de 11 años de edad, se encuentra desaparecido, por lo que el integrante de "Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga", publicó el boletín de búsqueda del menor.

¿Cuándo fue la última ocasión que vieron al sobrino de Ricky Yocupicio?

En la publicación de Ricky Yocupicio, mencionó que su sobrino fue visto por última vez, el pasado 30 de abril en Hermosillo, Sonora. El cantante pidió ayuda para localizar al infante, quien ya tiene una semana desaparecido.

"Ayúdenme a localizar a mi sobrino Jesús Gabriel Yocupicio Orantes"

Tras compartir esta complicada situación que vive junto con su familia, varias personalidades del medio y colegas, le han mostrado su apoyo, deseando que su sobrino vuelva pronto a los brazos de su familia.

Ricky Yocupicio es originario de Hermosillo, Sonora. Su talento musical lo ha llevado a ser el actual vocalista de "Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga", aunque por ahora se encuentra concentrado en localizar a su sobrino.

