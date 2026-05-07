María Elena Saldaña padece enfermedad incurable; ¿cuál es el estado de salud de la actriz?

La querida actriz y comediante María Elena Saldaña, mejor conocida por su icónico personaje de "La Güereja", ha sido tendencia tras revelar detalles sobre una condición de salud que la ha acompañado gran parte de su vida. Sorprendiendo a sus seguidores y fanáticos.

La actriz reveló que el primer episodio que vivió con relación a esta enfermedad fue cuando tenía 13 años. Siendo desde ese momento años de tener síntomas dolorosos, esta revelación ha llegado después de que María sufriera tres caídas en público en un total de seis meses.

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¿Cuál es la enfermedad incurable de María Elena Saldaña?

María Elena confirmó que padece hiperlaxitud ligamentaria, una condición genética e incurable en la que los ligamentos que sostienen las articulaciones tienen una elasticidad mayor a la normal. Esto provoca que sus huesos no se mantengan firmes en su lugar, facilitando que sus articulaciones se disloquen con facilidad.

La actriz compartió que este problema no es nuevo; su primera luxación ocurrió cuando apenas tenía 13 años. Desde entonces, ha tenido que aprender a convivir con el dolor y la inestabilidad física, llegando al punto de aprender técnicas manuales para acomodarse ella misma el hombro cuando siente que se sale de su lugar.

María Saldaña se niega a recibir atención médica

A pesar de que los médicos le han sugerido intervenciones quirúrgicas, Saldaña ha decidido no operarse. Su razonamiento es que, al ser un problema estructural de sus tejidos, una cirugía no garantiza una solución definitiva; en su lugar, la comediante ha optado por fisioterapia y cuidados preventivos.

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Aunado a esto; la actriz ha considerado disminuir su ritmo de trabajo en televisión y teatro para enfocarse más en formatos digitales, donde el esfuerzo físico es menor. Aunque la hiperlaxitud es una condición crónica y "no curable", con los cuidados adecuados, se puede llevar una vida funcional y activa, como lo ha demostrado la actriz a sus 63 años.

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