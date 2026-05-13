Enrique Inzunza no acude a sesión del Congreso tras señalamientos de EU por Cártel de Sinaloa

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, no acudió este miércoles 13 de mayo de 2026 a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes periodísticos, la oficina del legislador morenista permaneció abierta y con personal trabajando con normalidad, pese a su ausencia en la sesión legislativa.

Inzunza Cázarez es uno de los diez señalados por la Justicia estadounidense en una acusación relacionada con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

¿De qué acusa Estados Unidos a Enrique Inzunza?

Según la acusación difundida por autoridades estadounidenses, los implicados habrían protegido operaciones del grupo criminal, permitido el traslado de drogas hacia Estados Unidos y facilitado información sensible a cambio de sobornos millonarios.

Entre los señalados también se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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Los funcionarios mencionados han negado categóricamente las acusaciones, en un caso que ha generado tensión política en México por sus implicaciones en la relación bilateral con Washington.

Senador ha dicho que está en Badiraguato

A través de videos publicados en redes sociales, Enrique Inzunza ha señalado que se encuentra en Badiraguato, Sinaloa, su lugar de origen.

Sin embargo, su última publicación conocida fue del 3 de mayo, cuando apareció junto a sus mascotas en una de sus propiedades.

🚨El senador de Morena, Enrique Inzunza, no asistirá a la Comisión Permanente; en sustitución, acudirá Alejandro Murat.



Día 14 sin presencia del legislador tras las acusaciones de EU en su contra.



📸@gallegoso pic.twitter.com/CBIxZqJHAY — Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2026

La ausencia del senador en la Comisión Permanente ocurre en medio de un contexto político marcado por las acusaciones estadounidenses y por los cuestionamientos hacia figuras de Morena en Sinaloa.

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