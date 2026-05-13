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Detienen a dos estudiantes de secundaria en Playa del Carmen por posesión de sustancias

Fue durante una revisión en el plantel cuando dentro de un lapicero, se encontró una sustancia blanca con características similares a narcóticos.

Por Gustavo Escalante

13 de may de 2026

1 min

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Los padres de las estudiantes permanecen en espera de información
Los padres de las estudiantes permanecen en espera de información / Gustavo Escalante

Dos niñas, estudiantes de la escuela secundaria “Vicente Guerrero” de Playa del Carmen fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por posesión de sustancias prohibidas.

Luego del reporte, se registró una fuerte movilización policial en las instalaciones de la escuela Telesecundaria "Vicente Guerrero" número 33, ubicada en el fraccionamiento Misión de las Flores de esta ciudad de Playa del Carmen, donde dos menores de 13 años de edad fueran halladas entre sus pertenencias la posesión de sustancias prohibidas dentro del plantel.

Informe reveló que el 9.9% de los educandos del nivel secundaria admitió que probó enervantes en el último año; mientras que en bachilleres fue del 32.1 por ciento

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Datos preliminares indican que el hallazgo ocurrió durante una revisión en el centro educativo, y entre las pertenencias de las alumnas, específicamente dentro de un lapicero, se encontró una sustancia blanca con características similares a narcóticos.

Luego del descubrimiento, las autoridades educativas solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), poco después arribaron los agentes y procedieron al aseguramiento de las menores para trasladarlas a las instalaciones de la corporación.

Los padres de las estudiantes permanecen en espera de información, hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles de la situación legal de sus hijas, y menos procedimiento a seguir, esto ha generado molestia y angustia entre padres y familiares.

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