¿Emiliano Aguilar quiere una reconciliación con su papá, Pepe Aguilar?

Es muy cierto que desde hace un tiempo, Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar no llevan la mejor relación. Incluso en varias ocasiones, el joven ha arremetido en contra de su padre, dejando en claro que entre ellos existe un distanciamiento muy marcado.

Aunque para sorpresa de muchos, el rapero decidió dejar a un lado todos los conflictos y mostró sus sentimientos, dejando en claro que quiere reconciliarse con Pepe Aguilar, aunque no lo mismo con sus hermanos.

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¿Emiliano Aguilar quiere arreglar las cosas con su papá?

Han pasado aproximadamente dos años, desde que Emiliano Aguilar comenzó a mostrar un distanciamiento muy marcado con su padre y con el resto de los integrantes de la familia Aguilar, incluso en redes sociales ha hecho comentarios en su contra.

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Sin embargo, el cantante decidió romper el silencio y aseguró que se encuentra en la mejor disposición para hablar al menos con Pepe Aguilar, pues ha dejado en claro que no quiere una relación con sus hermanos, así lo dijo en un encuentro con diferentes medios de comunicación.

“Mi papá no es una mala persona, yo lo quiero mucho a mi jefe. Sería un mentiroso si me paro aquí y les digo que no lo quiero, sería un mentiroso porque sí lo quiero mucho y sí voy a hacer una reconciliación con mi papá. Ahorita no, me estoy enfocando en esto y quiero llegar a un grado en el que pueda llegar con mi papá un día, nada más con mi jefe"

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