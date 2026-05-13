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Sofocan segundo conato de incendio en Zona Agrícola y Francisco May

El comité de combate de incendios forestales sofocó el conato en las inmediaciones de la Zona Agrícola y Francisco May, evitando su propagación.

Ovidio López

Por Ovidio López

13 de may de 2026

1 min

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El siniestro dejó una hectárea afectada, sin que se propagara a comunidades cercanas
El siniestro dejó una hectárea afectada, sin que se propagara a comunidades cercanas / Ovidio López

El comité de combate de incendios forestales sofocó el segundo conato de incendio en las inmediaciones de la Zona Agrícola y Francisco May, con saldo de una hectárea de afectación, informó Juan May, representante vecinal.

Manifestó que la intervención oportuna del equipo de bomberos pudo contener a tiempo el siniestro antes que se propague, la misma medida que se llegó aplicar hace un mes en la misma zona.

Antes del inicio de la temporada de sequía, explicó hace poco Juan May, se abrió guardarraya en todo el perímetro de ambas comunidades, a fin de proteger a la gente y se propague el fuego fuera del límite municipal.

Esta medida preventiva ha funcionado desde su implementación hace algunos años, a raíz cuando se presentaron sendos incendios fuera de control que se propagaron al municipio vecino de Lázaro Cardenas, anotó.

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