Paulina Rubio lanza emotivo mensaje en medio de posibilidad de perder a su hijo

Paulina Rubio ha roto el silencio mediático con un mensaje cargado de emoción y determinación, justo en el punto más crítico de la batalla legal que sostiene en Miami por la custodia de su hijo mayor, Andrea Nicolás. La noticia de este conflicto ha generado gran revuelo mediático, sorprendiendo a sus seguidores.

La cantante mexicana se pronunció por medio de un comunicado en donde expresó algunos aspectos de la maternidad. Aunado a esto; lanzó un emotivo mensaje en donde mostró su amor por sus hijos, palabras que rápidamente fueron apoyadas por sus seguidores que han enviado mensajes de cariño.

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¿Cuál fue el mensaje que lanzó Paulina Rubio?

A través de un comunicado oficial y redes sociales este 7 de mayo de 2026, la cantante expresó que la maternidad es su "razón de ser" y el papel más importante de su vida, situándolo por encima de cualquier éxito profesional.

Comunicado de Paulina Rubio en medio de batalla legal. / Instagram: @programahoy

"Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro", sentenció Paulina en su escrito. Este pronunciamiento surge como respuesta a la presión mediática tras filtrarse el distanciamiento con su hijo adolescente.

¿Cuál es el conflicto legal que está pasando Paulina Rubio?

La situación es delicada: Andrea Nicolás, quien ahora tiene 15 años, habría declarado ante el juez su deseo de mudarse a Madrid para vivir con su padre, Nicolás Vallejo-Nágera "Colate". Según los reportes del juicio, el menor argumentó que la convivencia diaria con Paulina se ha vuelto difícil debido al temperamento explosivo de la cantante.

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Por su parte, la defensa de Paulina Rubio sostiene que estas acusaciones son parte de una estrategia de manipulación y ha contrademandado a Vallejo-Nágera por filtrar información confidencial del proceso. Mientras tanto, la cantante también enfrenta tensiones con Gerardo Bazúa, quien ha utilizado sus redes para cuestionar su rol como madre.

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