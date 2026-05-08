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Edén Muñoz posterga su concierto del 9 de mayo en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en plaza; ¿cuándo es la nueva fecha?

Tras el incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, el cantante ha cancelado su presentación en la ciudad.

Por Redacción Por Esto!

8 de may de 2026

1 min

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Edén Muñoz posterga su concierto del 9 de mayo en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en plaza; ¿cuándo es la nueva fecha?
Edén Muñoz posterga su concierto del 9 de mayo en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en plaza; ¿cuándo es la nueva fecha? / Facebook:Eden Muñoz

En las últimas horas, se confirmó que Edén Muñoz cambió una de sus presentaciones, la cual había sido anunciada para el próximo sábado 9 de mayo en Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con lo que se sabe, la decisión del cantante fue para mostrar su solidaridad con las víctimas del incendio que ocurrió en la Plaza Fiesta Las Palmas.

“Familia de Los Mochis, con profunda tristeza he decidido posponer nuestro show este 9 de mayo. En un ratito les subo video...”

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Por medio de las redes sociales, el cantante se mostró muy consternado por todo lo sucedido en el incidente, el cual le quitó la vida a cinco personas, dejando otras heridas.

Edén Muñoz lanza comunicado tras cancelar su concierto

En la misma publicación que hizo en las redes sociales, Edén Muñoz anunció la nueva fecha de su presentación en el Chevron Park. Recordemos que, este suceso ocurrió el pasado 7 de mayo del 2026, siendo una de las peores tragedias en la ciudad.

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Ahora, por medio de un comunicado el cantante reveló que decidió posponer su concierto después del incendio, además aseguró que dará más detalles sobre la nueva fecha más tarde. Se sabe que tras esta tragedia, todavía siguen las labores de rescate.

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