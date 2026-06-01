Clint Eastwood se retira de la actuación a los 96 años de edad

Una de las leyendas del mundo del Hollywood es Clint Eastwood, el actor es considerado uno de los más importantes en el mundo del cine. Aunque las cosas se pusieron un poco polémicas el día de ayer, domingo 31 de mayo, cuando la estrella de la pantalla grande cumplió 96 años, esto por las declaraciones que hizo su hijo.

Durante el Festival Internacional de Cine de Amiens (FIFAM), Kyle Eastwood tuvo una presentación, donde reveló de forma sorprendente, que su padre se había retirado de forma definitiva del mundo de Hollywood, esto después de siete décadas de trayectoria.

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"Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él. Ahora se ha retirado a sus 96 años. Pero tuve mucha suerte de poder colaborar con él en muchas películas. Fue una gran experiencia para mí".

¿Cuál es el legado de Clint Eastwood?

Clint Eastwood tuvo un gran impacto en la cultura de cine, donde logró formar parte de varias etapas, donde dejó una huella que sigue siendo recordada por los amantes del cine, saltó a la fama en la década de 1960 con la ‘Trilogía del dólar’, dirigida por Sergio Leone (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el malo y el feo), donde se ganó el corazón de los fans con su interpretación del "Hombre sin nombre".

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Tuvo grandes interpretaciones como el ‘Harry Callahan’ en la mítica saga de ‘Harry el Sucio’. Además de que dirigió 40 películas y obtuvo 4 premios de La Academia como Mejor Director y Mejor Película.

Pero no todo fueron foros y cámaras, pues estuvo dentro de la política sirviendo como alcalde de Carmel-by-the-Sea en 1986. Actualmente, mantiene un perfil bajo y más tras la pérdida de su pareja, Christina Sandera.

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