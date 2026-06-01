Mes del Orgullo 2026: Fechas de las marchas LGBT+ en Mérida y otros municipios

La ciudad de Mérida volverá a llenarse de colores este mes con la celebración de la Marcha de la Diversidad Sexual 2026, uno de los eventos más importantes del Mes del Orgullo LGBT+ en Yucatán.

El comité organizador confirmó que la movilización se realizará el próximo sábado 6 de junio, reuniendo a cientos de personas que buscan promover la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la visibilidad de la comunidad LGBT+.

¿Cuándo y a qué hora será la Marcha LGBT+ 2026 en Mérida?

La Marcha de la Diversidad Sexual 2026 en Mérida está programada para el sábado 6 de junio a las 16:00 horas. En esta edición, el evento tendrá como lema: "Libres de Ser, Orgullosxs de Avanzar".

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Los organizadores esperan una amplia participación de ciudadanos, colectivos, activistas y aliados de la diversidad sexual, como ha ocurrido en años anteriores.

¿Cuál será la ruta de la Marcha de la Diversidad Sexual 2026?

De acuerdo con la información difundida por el comité organizador, el recorrido iniciará en el Monumento a la Patria, uno de los puntos emblemáticos de Mérida.

La ruta contempla avanzar por:

Paseo de Montejo

Calle 58

Plaza Grande de Mérida

El contingente concluirá en el centro histórico de la capital yucateca, donde se prevé la realización de actividades artísticas y culturales para los asistentes.

¿Por qué se celebra el Mes del Orgullo LGBT+?

Junio es reconocido internacionalmente como el Mes del Orgullo LGBT+, una conmemoración que promueve la igualdad, la tolerancia y la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de otras identidades de la diversidad sexual.

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Su origen se remonta a los disturbios de Disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, considerados un momento clave para el movimiento moderno por los derechos LGBT+.

Calendario de marchas del Orgullo LGBT+ 2026 en Yucatán

Además de Mérida, diversos municipios de Yucatán realizarán actividades y marchas con motivo del Mes del Orgullo:

Chelem: 23 de mayo

Ticul: 30 de mayo

Progreso: 13 de junio

Valladolid: 13 de junio

Tizimín: 19 de junio

Umán: 20 de junio

Cansahcab: 27 de junio

Muna: 27 de junio

Temax: 27 de junio

Conkal: 4 de julio

Con estas actividades, Yucatán se suma a las celebraciones del Orgullo que se realizan en distintas ciudades del país y del mundo, impulsando espacios de visibilidad, respeto e inclusión para la diversidad sexual.