Brutal agresión contra juez del Registro Civil en Campeche

Una brutal agresión perpetrada por sujetos desconocidos dejó con severas lesiones al juez del Registro Civil, Julián Zavala Martínez, quien tuvo que recibir atención médica tras ser golpeado violentamente dentro de su propio domicilio durante la noche del domingo.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 42, donde al menos dos individuos ingresaron bajo engaños. Según las investigaciones preliminares, uno de los agresores ocultaba parcialmente su rostro para evitar ser identificado por cámaras de videovigilancia.

Los sujetos sometieron y golpearon en repetidas ocasiones a Zavala Martínez, dejándolo prácticamente inconsciente. Más tarde, familiares lo encontraron con huellas de violencia y solicitaron apoyo a paramédicos, quienes confirmaron contusiones y al menos dos costillas fracturadas.

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Antes de ser trasladado, la víctima relató que los agresores insistieron en preguntar por una camioneta de su propiedad, lo que refuerza la hipótesis de un intento de robo.

Vecinos señalaron haber visto a personas sospechosas merodeando la zona momentos antes del ataque.

Durante la mañana del lunes, elementos de la Policía Ministerial y personal de investigación acudieron al domicilio para realizar diligencias, recopilar grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistar a testigos.

El hecho ha generado preocupación y solidaridad entre ciudadanos y compañeros de trabajo, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas ni una línea de investigación definitiva.