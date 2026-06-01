Ángela Aguilar presume nuevo anillo de diamante rosa en show de Cristian Nodal

Ángela Aguilar ha vuelto a encender los reflectores y las redes sociales tras lucir un espectacular anillo con un diamante rosa en la mano izquierda. El estreno de esta lujosa joya ocurrió durante el marco de la presentación de Christian Nodal en la Plaza de Toros Monumental México, como parte de su gira "Pa'l Cora".

Esta joya se encontraba reemplazando temporalmente la conocida sortija de diamante blanco valuada en 55 millones de pesos. A pesar de que un pequeño momento en la presentación de Nodal, el detalle cobró relevancia cuando se grabó este momento y fue compartido en redes sociales.

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¿Cómo fue que Ángela Aguilar presumió su nuevo anillo de diamante rosa?

En el clip, Ángela Aguilar aparece saludando a la cámara junto a su hermano y, al levantar la mano en un claro acercamiento, deja ver la nueva e imponente pieza. Fuentes cercanas a la pareja señalan que la joya habría sido obsequio de aniversario de Nodal, dado que el pasado 29 de mayo se cumplió un año de su boda en Roma.

Como es costumbre con la pareja, el gesto no pasó desapercibido y provocó una intensa oleada de reacciones divididas en internet. Mientras que algunos fanáticos celebraron el romántico detalle y la complicidad de los esposos, detractores y usuarios en redes sociales lanzaron duras críticas, calificando la acción de "presumida" o "ridícula".

Más allá de la controversia por el anillo, la noche en la Plaza de Toros dejó un momento ideal para los fanáticos. Durante la presentación, Aguilar subió al escenario para interpretar junto a su esposo "Dime cómo quieres". En medio del show, Nodal aprovechó para lanzar la frase: "¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?", a lo que Ángela respondió: "Porque eres mi esposo, Christian", desatando los gritos del público.

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