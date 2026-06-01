Anuncian Marcha del Orgullo LGBT+ en Campeche; comunidad exige poner fin a los discursos de odio

Al demandar que se deje de utilizar a la población LGTTBIQ+ solo para temas políticos, colectivos de la diversidad sexual pidieron que se acaben los discursos de odio hacia este sector de la sociedad.

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En conferencia de prensa, demandaron que no se archiven las denuncias que presentan ante agresiones que sufren y que pueden salvar vidas.

Pidieron que se cumpla con los protocolos tanto en empresas privadas como en el sector público, y no solo con la colocación de banderas por el mes del orgullo gay.

Dieron a conocer que la Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual la están convocando para el 13 de junio, concentrándose a partir de las 16:30 horas para iniciar el recorrido por el malecón en punto de las 17:00 horas.

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JGH