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Anuncian Marcha del Orgullo LGBT+ en Campeche; comunidad exige poner fin a los discursos de odio

Integrantes de la comunidad LGBT+ exigieron frenar los discursos de odio, atender denuncias por agresiones y aplicar protocolos de inclusión en Campeche.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

1 de jun de 2026

1 min

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Activistas piden que las denuncias por agresiones no sean archivadas.
Activistas piden que las denuncias por agresiones no sean archivadas. / Alex Pech

Al demandar que se deje de utilizar a la población LGTTBIQ+ solo para temas políticos, colectivos de la diversidad sexual pidieron que se acaben los discursos de odio hacia este sector de la sociedad.

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En conferencia de prensa, demandaron que no se archiven las denuncias que presentan ante agresiones que sufren y que pueden salvar vidas.

Pidieron que se cumpla con los protocolos tanto en empresas privadas como en el sector público, y no solo con la colocación de banderas por el mes del orgullo gay.

Dieron a conocer que la Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual la están convocando para el 13 de junio, concentrándose a partir de las 16:30 horas para iniciar el recorrido por el malecón en punto de las 17:00 horas.

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JGH

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