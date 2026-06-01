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Lluvias reducen ingresos de “huacaleritas” en Campeche

Las “huacaleritas” del Mercado Principal de Campeche reportan una caída en sus ingresos por las lluvias, pasando de 800 a 200 pesos diarios.

David Vázquez

Por David Vázquez

1 de jun de 2026

1 min

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De 800 a 200 pesos: desplome en ventas por clima
De 800 a 200 pesos: desplome en ventas por clima / Alex Pech

Las “huacaleritas” del Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda” han comenzado a resentir los efectos de las lluvias, principalmente en sus ingresos, al pasar de ventas diarias de hasta 800 pesos a apenas 200 por jornada.

Las vendedoras explicaron que algunas viajan desde comunidades como Castamay, Edzná y Tenabo, por lo que las condiciones climáticas afectan directamente sus actividades comerciales.

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Alicia, Mirian, Beatriz y Adrián, dedicados a la actividad, reconocieron que la lluvia es positiva en muchos aspectos, pero para ellos, que viven del día a día, las complicaciones económicas se vuelven una realidad.

Cabe recordar que las “huacaleritas” pagan una cuota de dos pesos al día a la administración de la central de abasto, lo que significa 60 pesos al mes.

Ubicados en los linderos del mercado, estos comerciantes han ofrecido por años productos diversos a los clientes, desde frutas de temporada, artículos para celular, golosinas, bisutería y otros.

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