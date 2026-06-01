Aumenta número de adultos mayores en situación de calle en Campeche

La cifra de personas adultas mayores en situación de calle y abandono va en aumento en Campeche, problemática que se refleja en el incremento de ingresos al Hogar de Ancianos, relacionada con factores como la falta de redes familiares, el abandono, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la ausencia de pensiones o recursos.

La directora de Atención Integral al Adulto Mayor del Sistema DIF Estatal, Liliana Rendis Buenfil, explicó que actualmente el Hogar de Ancianos atiende a 56 personas, de las cuales el 90% presenta alguna discapacidad motriz o intelectual, lo que ha obligado a ser más estrictos en los criterios de aceptación.

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La prioridad es atender a quienes no cuentan con familiares o se encuentran en situación de calle, mientras que quienes sí tienen red de apoyo familiar son canalizados a la estancia o guardería de día, como parte del Sistema Nacional de Cuidados.

Muchos de los nuevos ingresos provienen de hospitales, luego de sufrir accidentes o enfermedades y quedar en abandono al recibir el alta médica. En estos casos, las instituciones de salud presentan denuncias ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam).

También se reciben personas canalizadas por la Secretaría de Inclusión (SEIN) o mediante denuncias ciudadanas, incluso en operativos donde se han rescatado adultos mayores solos en parques, viviendas o postrados en cama.

El aumento responde a que algunos no tuvieron hijos ni empleo formal, y en otros casos sí tuvieron familia, pero las relaciones se deterioraron y terminaron en ruptura de vínculos.

De acuerdo con el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CAIAM), durante 2025 ingresaron 12 nuevos huéspedes, mientras que en l