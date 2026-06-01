Esta fue la reacción del hijo de Chespirito a la recreación de voz de su padre a la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sorprendió a la afición al presentar la convocatoria oficial de los 26 jugadores elegidos por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo que más llamó la atención del video promocional fue el uso de inteligencia artificial para recrear digitalmente la icónica voz de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

El video sorprendió debido a que la voz del comediante es la encargada de narrar el anuncio mientras se muestran imágenes de las sedes mundialistas de México y los nombres de los futbolistas convocados. Ante esto; el hijo de Chespirito reaccionó al video que se volvió viral en diversas plataformas.

Vídeo Destacado México convocó a sus 26 elegidos con la voz de Chespirito; conoce quién va a al Mundial 2026.

¿Cuál fue la reacción del hijo de Chespirito al video de la FMF?

Ante el revuelo y las dudas generadas por el uso de esta tecnología, su hijo, el productor Roberto Gómez Fernández, compartió un emotivo comunicado expresando la postura de la familia. El hijo de Chespirito aseguró sentirse profundamente honrado y conmovido por la invitación de la FMF.

El hijo del comediante reveló que decidieron autorizar el proyecto porque están plenamente convencidos de que, de haber estado vivo, su padre habría aceptado la propuesta con enorme orgullo y emoción, ya que para él habría sido un verdadero privilegio anunciar a los representantes del fútbol mexicano ante el mundo.

Asimismo, Gómez Fernández aclaró que la familia no se mantuvo al margen, sino que supervisó de cerca todo el proceso creativo, incluyendo las versiones finales de la voz artificial y el guion del comercial; esto con la finalidad de que se respetará la memoria del actor y reflejará fielmente lo que él habría pensado.

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