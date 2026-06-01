Se suspende atención en módulos de control vehicular, licencias y reemplacamiento este martes

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, en atención a la disposición emitida por el Gobierno del Estado ante las condiciones generadas por las lluvias intensas, este martes 2 de junio no habrá atención al público en los módulos de Control Vehicular, Licencias y Reemplacamiento.

La suspensión aplica para el Centro de Servicios Yucatán, el módulo ubicado en Valladolid, así como para los puntos de atención de reemplacamiento instalados en Mérida y en el interior del estado.

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Esta medida forma parte de las acciones preventivas para evitar traslados innecesarios y reducir riesgos para la ciudadanía ante las condiciones climáticas previstas.

La SSP invita a las personas usuarias a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y evitar acudir a los módulos durante la suspensión de actividades.

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Las áreas operativas y de atención de emergencias de la SSP se mantienen activas para atender los reportes ciudadanos que se reciban a través del 9-1-1.

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