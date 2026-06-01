Este fue el último video de Paola Márquez antes de fallecer.

Paola Márquez, una creadora de contenido se ha vuelto tendencia debido a que la joven de 30 años fue hallada sin vida en su departamento de la colonia Virreyes, en la capital de San Luis Potosí, México. El caso ha conmocionado a las redes sociales y ahora ha salido a la luz el último video de la influencer con vida.

El hallazgo de su cuerpo ocurrió la mañana del sábado 30 de mayo de 2026, y fue un familiar quien la descubrió y solicitó auxilio a las autoridades, quienes confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores, que comenzaron a prestar atención en sus últimas transmisiones en vivo y publicaciones.

¿Cuál fue el último video de Paola Márquez antes de fallecer?

Las últimas publicaciones de la creadora de contenido reflejaban el duro momento por el que atravesaba debido a problemas de salud mental. Tras su fallecimiento, se volvió viral un fragmento de una de sus transmisiones recientes en la que abría su corazón de manera muy honesta sobre sus batallas contra la depresión y ansiedad.

En dicho video, Paola Márquez expresaba el desgaste emocional que sentía: “Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo".

Adicionalmente, el pasado 28 de mayo, Paola subió a su cuenta de Instagram un video acompañado por un texto que muchos consideraron una despedida: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”. Sus seguidores han tomado estas palabras como una clara señal del profundo sufrimiento silencioso que padecía.

¿Cómo van las investigaciones sobre el caso de Paola Márquez?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí inició las investigaciones correspondientes inmediatamente después del hallazgo. Aunque las autoridades ministeriales mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes preliminares compartidos por fuentes policiales y medios locales apuntan a que la hipótesis inicial del caso es un presunto suicidio. Aunque la causa de muerte exacta sigue bajo el análisis forense oficial.

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