Gobierno invita a la CNTE a una mesa de trabajo este martes; a qué hora y qué acuerdos buscarán

A través de una publicación en sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer que se invitó de manera formal a una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para realizar una mesa de trabajo.

El objetivo de esta mesa en buscar acuerdos entre el gobierno federal y el Magisterio, que actualmente se encuentra en paro nacional en diferentes estados de la República.

Los maestros exigen, principalmente, que se mejoren las condiciones laborales con las que cuentan, un incremento salarial significativo ya que no están de acuerdo con el 9% y 10% que anunció la Presidenta Sheinbaum el pasado 15 de mayo.

Además, uno de los puntos más importantes de su pliego petitorio es la derogación de la ley del ISSSTE, en busca de obtener mejores condiciones en sus pensiones para cuando terminen su ciclo productivo trabajando para el Estado.

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“En acuerdo con la @SEGOB_mx y el @ISSSTE_mx, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la #CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del magisterio”, escribió el titular de la SEP en su cuenta de X.

Este lunes, los integrantes de la CNTE en diferentes estados de la República, como Quintana Roo, se unieron a la convocatoria nacional y salieron a las calles a manifestarse.

En la Ciudad de México, los integrantes de la Coordinadora han comenzado plantones en diferentes calles del Centro Histórico, ya que no han podido llegar a la plancha del Zócalo capitalino, esto a solo unos días de que inicie el Mundial de la FIFA 2026.