Poblado de Saczuquil en José María Morelos está en peligro por las inundaciones

La tarde noche de este lunes, vecinos del poblado de Saczuquil reportaron que en ubicación empezó a escurrir agua de la zona de Yucatán e inicio la inundación del lugar. Indicaron que es muy probable que también el mecanizado, ubicado en zona baja, también podía inundarse.

Refirieron que el agua empezó a llegar a la comunidad por la tarde, pero ya entrada la noche fue de manera más fuerte, por lo mismo temen que este martes se inunde la zona baja de la comunidad.

Noticia Destacada Reportan presuntos “levantados" en la comunidad Xcabil de José María Morelos

Comentaron que, si las lluvias continúan, los próximos días es probable que la zona de mecanizado se inunde totalmente y se pierda la producción de limón, pepino y maíz, qué acaban de sembrar.

Saczuquil se encuentra en la ruta de mecanizados, a 4 kilómetros con Candelaria. De hecho, el poblado colinda con el municipio de Tzucacán en el Estado de Yucatán.