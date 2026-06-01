Violencia en Escárcega: Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Benito Juárez

Un hombre de aproximadamente 40 años fue ejecutado de dos disparos de arma de fuego en el pecho por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche de este lunes, cuando la víctima caminaba sobre la vía pública en la colonia Benito Juárez, con dirección a la colonia rural La Chiquita. Al sitio arribó personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), pero los paramédicos ya no pudieron hacer nada debido a que el hombre no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con los datos recabados, el ataque se suscitó sobre la calle 11 de la colonia Benito Juárez. El transeúnte fue sorprendido por los dos motociclistas, quienes abrieron fuego en su contra a corta distancia. Tras recibir los dos impactos en el pecho, el hombre cayó herido sobre la banqueta, donde perdió la vida casi de manera instantánea.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) llegaron como primeros respondientes para acordonar el área, preservar la escena del crimen y dar parte a la Vicefiscalía Regional del Estado.

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de levantar las evidencias correspondientes y posteriormente realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro de la dependencia judicial, donde se le practicarán los trámites de ley.

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