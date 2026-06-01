Chespirito emociona a México y el mundo: su voz presentó la lista oficial del Tri para el Mundial 2026

La revelación de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo de 2026 estuvo acompañada por un elemento que despertó la nostalgia de millones de aficionados. La Selección Mexicana presentó su convocatoria definitiva mediante una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, uno de los personajes más queridos en la historia del entretenimiento nacional.

Más allá de anunciar nombres, el video apostó por un mensaje cargado de identidad, orgullo y sentido de pertenencia. La voz inspirada en Chespirito recorrió distintos momentos de la vida cotidiana de los mexicanos, destacando valores, costumbres y símbolos que forman parte de la cultura del país rumbo al torneo más importante del futbol mundial.

El homenaje incluyó referencias a varias de las creaciones más recordadas del comediante, como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín y otros personajes que marcaron generaciones. También hubo espacio para recordar la estrecha relación que Gómez Bolaños mantuvo con el futbol a lo largo de su carrera, especialmente a través de personajes como El Chanfle.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Uno de los momentos más emotivos del material mostró imágenes de los integrantes del universo de Chespirito mientras la narración destacaba a quienes llevaron el nombre de México a distintas partes del mundo. La secuencia fue interpretada por muchos aficionados como un homenaje tanto al legado artístico del actor como a su influencia cultural.

La utilización de la voz digital contó con el respaldo de la familia de Roberto Gómez Bolaños. A través de redes sociales, su hijo, Roberto Gómez Fernández, expresó su agradecimiento por haber sido considerado para participar en un proyecto tan significativo para el país y para la memoria de su padre.

Asimismo, destacó que el futbol fue una de las grandes pasiones de Chespirito y aseguró que, de haber tenido la oportunidad, habría aceptado con entusiasmo formar parte de una iniciativa relacionada con la presentación de la selección nacional.

Con esta producción, la Federación Mexicana de Futbol logró convertir la tradicional publicación de la lista de convocados en un momento especial para la afición, combinando la emoción de una Copa del Mundo en casa con el legado de una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana.