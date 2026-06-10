El actor Pascacio López es detenido los cargos de contra Sarah Nichols

De nueva cuenta, el actor Pascasio López se encuentra en medio de una fuerte polémica, pues en esta ocasión se dio a conocer que fue detenido por presunta participación en el delito de violación agravada contra Sarah Nichols. Recordemos que fue durante el 2022, cuando se dio a conocer que se presentó esta demanda en su contra.
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De acuerdo con lo que se sabe, fue el día de ayer cuando Pascacio López acudió a una audiencia por la investigación que se está haciendo en su contra. Ahí el juez que está llevando su caso determinó que el actor debe de seguir su proceso en prisión, dado los cargos que enfrenta.
¿Cuál es la situación legal de Pascasio López?
Ante esta decisión, se mencionó que el actor fue detenido y trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande en el estado de Jalisco, situación que ha sido calificada como una arbitrariedad como por su equipo legal.
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Además, este no sería el primer caso que enfrenta el famoso, pues se mencionó que uno es el de Sarah Nichols, pues también fue acusado por Vanessa Bauche, pero en esa ocasión no fue sentenciado.