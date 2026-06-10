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Campeche / Sucesos

Cae presunto ladrón de gasolina en la colonia Salsipuedes de Escárcega

Un hombre fue detenido en la colonia Salsipuedes de Escárcega tras ser señalado por vecinos como presunto responsable de robos de combustible a vehículos.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

10 de jun de 2026

1 min

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Habitantes cansados de los robos de combustible logran detención de sospechoso
Habitantes cansados de los robos de combustible logran detención de sospechoso / Joaquín Guevara

Un hombre fue detenido la mañana de este martes por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) cuando caminaba sobre la calle 19 de la colonia Salsipuedes portando un garrafón de plástico vacío.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas, cuando agentes de la SPSC realizaban un recorrido de vigilancia en dicho sector de la ciudad.

Los policías observaron a un hombre que transitaba sobre la banqueta con un garrafón vacío en las manos. Al percatarse de la presencia de los uniformados, presuntamente mostró una actitud nerviosa e intentó alejarse del lugar, por lo que fue interceptado para una revisión.

Durante la intervención, vecinos de la colonia señalaron que desde hace varios días han sido víctimas del robo de combustible en sus vehículos y relacionaron al detenido con estos hechos.

Ante los señalamientos, el hombre fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional del Estado, donde permanecerá en espera de que las personas afectadas presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar si existe responsabilidad del detenido en los hechos denunciados.

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JGH

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