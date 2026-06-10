Mundial 2026 provocará cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa por el debut de México ante Sudáfrica, también llegará un amplio operativo de movilidad en los alrededores del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural y de la ceremonia de apertura.

Las autoridades capitalinas informaron que se establecerá un perímetro de seguridad conocido como la "primera y última milla", con restricciones vehiculares y peatonales en diversas vialidades cercanas al inmueble. El objetivo es garantizar el acceso seguro de aficionados, delegaciones y personal acreditado durante los encuentros mundialistas.

Entre las principales avenidas que registrarán afectaciones se encuentran Santa Úrsula, Circuito Azteca, la lateral de Periférico, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida Las Torres, zonas que rodean el estadio ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Los cierres no solo aplicarán para el partido inaugural. El operativo también se repetirá en las fechas en las que el recinto reciba encuentros del torneo: 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio. En cada jornada habrá restricciones desde 10 horas antes del silbatazo inicial y hasta seis horas después de concluir el partido.

Para el debut mundialista, las medidas comenzarán desde la noche previa. Las autoridades detallaron que habrá una restricción parcial a partir de las 23:00 horas del 10 de junio, mientras que el cierre total en las inmediaciones del estadio se aplicará desde las 05:00 horas del 11 de junio.

Como parte del dispositivo de seguridad, se habilitarán 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 ingresos vehiculares, además de tres cinturones de movilidad que rodearán completamente el inmueble para controlar el flujo de asistentes.

Ante las afectaciones previstas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos. Hacia el norte se sugieren División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior; al sur, Periférico, San Fernando e Insurgentes.

Para quienes circulen desde el oriente, las opciones incluyen Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional. En tanto, por el poniente se recomienda transitar por Avenida Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución.

Las autoridades también exhortaron a los aficionados a utilizar el sistema Park & Ride, así como el transporte público, con el fin de reducir la carga vehicular y facilitar los traslados durante una de las jornadas más importantes del arranque de la Copa del Mundo 2026.