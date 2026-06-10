Síguenos

Última hora

México

CNTE vuelve a Segob para mesa con el Gobierno federal; no descartan movilización al AICM

Entretenimiento

Alejandro Fernández revela la verdad sobre el estado de su lengua y por qué luce diferente

El cantante explicó los motivos de la apariencia de su lengua en una de sus presentaciones.

Por Redacción Por Esto!

10 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Alejandro Fernández revela la verdad sobre el estado de su lengua y por qué luce diferente
Alejandro Fernández revela la verdad sobre el estado de su lengua y por qué luce diferente / Facebook: Alejandro Fernández

Hace unos días, el cantante Alejandro Fernández llamó la atención del público, pues durante una de sus presentaciones fue capturada una imagen de su lengua, la cual prendió las alarmas de sus millones de fans.

Shakira vuelve a la CDMX

Noticia Destacada

FIFA confirma a Shakira, Alejandro Fernández, Belinda y Maná para la apertura del Mundial 2026

De acuerdo con lo que se podía ver en la imagen, la lengua de Alejandro Fernández se veía de un color muy diferente al que normalmente es, tema que generó un sinfín de comentarios y cuestionamientos por parte de sus seguidores, por lo que el cantante decidió explicar la situación.

Alejandro Fernández explica el aspecto de su lengua

Por medio de un encuentro con los medios de comunicación, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre su estado de salud, esto por la apariencia de su lengua. Ante esto, mencionó que se encuentra muy bien y su aspecto se debía a que había tomado una pastilla de miel.

Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial.

Noticia Destacada

Alejandro Fernández será el encargado de cantar el Himno Nacional para la inauguración del Mundial 2026

Añadió que lamenta mucho que este tipo de temas surjan y que se hagan especulaciones sobre su salud, por lo que decidió frenar los rumores al respecto.

"Les quiero aclarar que era mi segundo concierto, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó. Después de todo se ve en la cámara que está supersaturada"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar