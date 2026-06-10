Alejandro Fernández revela la verdad sobre el estado de su lengua y por qué luce diferente

Hace unos días, el cantante Alejandro Fernández llamó la atención del público, pues durante una de sus presentaciones fue capturada una imagen de su lengua, la cual prendió las alarmas de sus millones de fans.

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De acuerdo con lo que se podía ver en la imagen, la lengua de Alejandro Fernández se veía de un color muy diferente al que normalmente es, tema que generó un sinfín de comentarios y cuestionamientos por parte de sus seguidores, por lo que el cantante decidió explicar la situación.

Alejandro Fernández explica el aspecto de su lengua

Por medio de un encuentro con los medios de comunicación, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre su estado de salud, esto por la apariencia de su lengua. Ante esto, mencionó que se encuentra muy bien y su aspecto se debía a que había tomado una pastilla de miel.

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Añadió que lamenta mucho que este tipo de temas surjan y que se hagan especulaciones sobre su salud, por lo que decidió frenar los rumores al respecto.

"Les quiero aclarar que era mi segundo concierto, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó. Después de todo se ve en la cámara que está supersaturada"

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