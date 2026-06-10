Concha Acústica de Campeche se alista para el debut de México ante Sudáfrica

La Concha Acústica "Domo del Jaguar" comenzó los preparativos para la transmisión del partido inaugural de la máxima justa del futbol internacional, en el que se enfrentarán las selecciones de México y Sudáfrica.

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Desde temprana hora, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) iniciaron la instalación de vallas y la delimitación de espacios en el recinto ubicado en el Barrio de San Román, donde se espera una importante afluencia de aficionados.

La transmisión del encuentro inaugural de la Selección Mexicana está programada para iniciar a las 11:00 horas, por lo que las autoridades realizan trabajos logísticos para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Además del partido entre México y Sudáfrica, se contempla la transmisión de aproximadamente 50 encuentros a lo largo del torneo, incluidos los siguientes compromisos del conjunto nacional.

Entre ellos destacan el duelo ante Corea del Sur, programado para el jueves 18 de junio, así como el encuentro frente a la República Checa, previsto para el miércoles 24 de junio.

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JGH