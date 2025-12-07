Dónde ver el Mundial 2026 en México: canales, plataformas y precios confirmados

A poco más de seis meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, los aficionados mexicanos ya conocen cómo y dónde podrán disfrutar del torneo futbolístico más importante del planeta. Tras el sorteo que reveló grupos, fechas y horarios, las televisoras confirmaron sus planes de cobertura, con una sola plataforma teniendo acceso total a los 104 partidos.

Noticia Destacada Mundial 2026: Sigue en vivo el sorteo y conoce los grupos de la Copa del Mundo

Televisa se adjudicó los derechos completos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026 en México. Sin embargo, la estrategia de la empresa divide la oferta entre señal abierta y streaming de pago.

¿Cuánto cuesta contratar VIX?

ViX Premium será la plataforma exclusiva que ofrecerá los 104 encuentros del torneo, pero para acceder a ellos los usuarios deberán pagar una suscripción mensual de 149 pesos (precio vigente al momento de esta publicación), que permite reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos.

Para el público que prefiere la televisión gratuita, la noticia es menos favorable: solamente 32 partidos del Mundial 2026 estarán disponibles en señal abierta, lo que representa menos del 30% del total de encuentros de la primera ronda.

Esta decisión significa que la mayoría de los 104 compromisos quedará reservada exclusivamente para quienes paguen la suscripción de ViX Premium, marcando un cambio radical en la forma tradicional de disfrutar los Mundiales en México.

Para quienes prefieren las transmisiones de TV Azteca, hay buenas noticias: la televisora del Ajusco adquirió derechos para emitir 32 partidos, que serán exactamente los mismos que Televisa ofrecerá en señal abierta.

Los canales confirmados para la cobertura en televisión abierta son:

TELEVISA:

Canal 5

Nu9ve

Las Estrellas

TV AZTECA:

Azteca Uno

Azteca 7

Esta competencia entre ambas televisoras por los mismos encuentros permitirá al público elegir su narración y análisis preferido, aunque el contenido será idéntico en términos de partidos disponibles.

¿Qué partidos estarán en señal abierta?

Aunque no se ha confirmado oficialmente la lista completa, tradicionalmente los partidos de la Selección Mexicana, la inauguración, las semifinales y la final suelen estar garantizados en señal abierta por su importancia y alto rating esperado.

Considerando que México enfrentará a Corea del Sur, Sudáfrica y un rival del repechaje UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), es altamente probable que estos tres encuentros del Tri estén entre los 32 partidos gratuitos.

La decisión de Televisa de colocar la mayoría del contenido mundialista detrás de un muro de pago refleja la tendencia global hacia las plataformas digitales. ViX Premium busca consolidarse como el destino obligado para los aficionados al futbol que no quieran perderse ningún partido del torneo.

Con 149 pesos mensuales, los usuarios podrán acceder no solo a todos los partidos del Mundial, sino también al catálogo completo de contenido de la plataforma, lo que podría justificar la inversión para los fanáticos más dedicados.

La Copa del Mundo 2026 será histórica para México al jugarse parcialmente en territorio nacional. Con el Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey como sedes, la pasión futbolera alcanzará niveles sin precedentes.