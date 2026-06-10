Yulay le regala 5 millones de pesos a unos abuelitos en Oaxaca

Hace poco un video se comenzó a viralizar en redes sociales, donde el protagonista es Julio César Fuentes, mejor conocido en las plataformas digitales como Yulay, quien ayudó a una pareja de abuelitos en Oaxaca.

De acuerdo con lo que se sabe, las personas a las que ayudó viven en el estado de Oaxaca, pero las encontró por medio de los usuarios que lo comenzaron a etiquetar en redes sociales.

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En las imágenes se muestra a dos adultos mayores que todos los días iban a la Central de Abastos de Oaxaca en busca de generar ingresos para poder mantenerse.

Yulay apoya a dos abuelitos de Oaxaca con 5 millones de pesos

La mujer usa una silla de ruedas, mientras que el hombre tiene una pierna amputada, por lo que tiene su movilidad limitada para hacer muchas tareas.

Ante esta situación, fue el creador de contenido, quien decidió viajar hasta Oaxaca para encontrarlos y poderlos ayudar, en las imágenes que compartió Yulay, se puede ver que va a la Central de Abastos, donde no los encontró y después fue a su domicilio donde pudo hablar con ellos.

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El influencer comentó que los pudo ayudar, gracias a la recaudación previa que hizo en la plataforma de GoFundMe, donde reunió 5 millones de pesos. Ante esta situación el famoso no dudó en agradecer a las personas que se sumaron a esta causa.

“Muchas gracias por todo el apoyo machín que me dan. Ya saben que yo sigo siendo el mismo de siempre, caminando las calles trayéndoles el contenido más chido. ¡Ustedes son los verdaderos rifados! ¡Se les quiere un chingo!.”

El dinero que se recaudó será destinado para conseguir una prótesis para el adulto mayor y una casa que les ayudé a mejorar su situación de vida.

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