Abren la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Tizimín: Estas son las licenciaturas, fechas de registro e inscripciones

Una importante oportunidad educativa se abre para los jóvenes de la zona Oriente y de toda la región con la llegada de una sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) en la comisaría de la Colonia Yucatán, Tizimín, donde se impartirá la licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural, Natural, Viajes y Turismo, una carrera enfocada en el aprovechamiento y promoción de la riqueza cultural y turística del estado.

De acuerdo con el anuncio efectuado ayer por las autoridades municipales en el plantel COBAY de Tizimín, estando presentes todos los directores de los demás planteles, este proyecto es resultado de las gestiones realizadas en coordinación con el Gobierno del estado que encabeza el gobernador Joaquín Díaz Mena, así como del impulso que el federal brinda a la educación superior a través de este sistema universitario.

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La apertura de esta sede representa una alternativa para que alumnos que concluyeron el bachillerato puedan continuar su formación profesional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, reduciendo gastos y facilitando el acceso a estudios universitarios.

Uno de los principales beneficios es que la universidad ofrece educación gratuita, sin examen de admisión, además de acceso a beca y seguro facultativo, lo que permitirá que más jóvenes y adultos tengan la posibilidad de cursar una carrera profesional.

La nueva licenciatura tiene un amplio campo de desarrollo, ya que busca formar profesionales capaces de preservar, promover y aprovechar de manera sostenible el Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, así como fortalecer las actividades relacionadas con el turismo, uno de los sectores económicos más importantes de la región.

Las autoridades destacaron que esta oferta académica contribuirá al crecimiento económico y social del Oriente de Yucatán, al preparar a nuevas generaciones con conocimientos especializados en áreas estratégicas para el desarrollo local.

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Registro e inscripción a la carrera

El registro para los aspirantes se realizará a partir de hoy y hasta el 30 de junio a través de la plataforma oficial de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García https://www.ubbj.gob.mx., deberán presentar acta de nacimiento, Curp, INE, certificado de bachillerato y la solicitud e ingreso correspondiente.

Asimismo, las inscripciones presenciales se llevarán a cabo del 6 al 10 de julio, mientras que el inicio del ciclo escolar está programado para el próximo 9 de agosto.

Con esta nueva sede universitaria, Tizimín fortalece su oferta educativa y brinda a cientos de jóvenes la posibilidad de construir un futuro profesional sin alejarse de sus comunidades, apostando por la educación como motor de desarrollo y bienestar para la región.